ЕС выделяет почти 30 миллионов евро на поддержку реформы ГФС

Европейский Союз выделяет 29,5 млн евро на поддержку налоговой и таможенной реформ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"18 июня Центральное агентство по управлению проектами (CPMA, Литва), вместе с Представительством Европейского Союза в Украине и совместно с Министерством финансов Украины, Государственной фискальной службой и Государственной налоговой службой начинают внедрение программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM)", - говорится в сообщении.

Компоненты программы EU4PFM направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности в сфере IT и HR.

На их воплощение Евросоюз выделяет 29,5 млн евро. Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, а завершение реализации ее мероприятий ожидается в 2022 году.

В рамках таможенного компонента программы EU4PFM будет оказана помощь во внедрении юридических и процедурных изменений в таможенной сфере и сферах упрощения процедур торговли. В рамках программы также будут разработаны ИТ стратегии и HR стратегию, что важно для увеличения способности и эффективности институтов, задействованных в управлении государственными финансами.

В течение нескольких месяцев Минфин также получит поддержку в рамках другой части проекта EU4PFM, в частности о введении важного для устойчивости бюджетной системы среднесрочного бюджетного планирования, управления ликвидности, строительства эффективной системы бухучета в публичном секторе, повышения точности макропрогноза.

Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органах.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

Согласно тексту меморандума МВФ, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

17 апреля суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

Заявление в суд о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы государственной таможенной службы подал народный депутат Андрей Антонищак.

По информации ЭП, по результатам конкурса должность главы Государственной таможенной службы займет первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов.

Рекомендуем почитать: ГФС под блоком. Кто возглавит таможню и налоговую

Экономическая правда