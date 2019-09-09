Одесский стадион "Черноморец" снова попробуют продать на аукционе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на голландский аукцион нежилые здания центрального стадиона "Черноморец" на улице Маразлиевской, 1/20 в Одессе за 733,2 миллиона гривень.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Согласно сообщению, аукцион по продаже пула активов неплатежеспособного Имэксбанка, в состав которых входит стадион, состоится 26 сентября 2019 года. Организатор торгов – ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Лот также включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом, – 80,3 тыс. кв. м.

Стадион "Черноморец" включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

По данным Фонда, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек.

Напомним:

Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.

В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.