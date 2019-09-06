Украина и Россия не подпишут транзитный контракт до конца года — эксперт

Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.

Об этом в комментарии "Экономической правде" сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Я думаю, что новосформированная власть должна продолжить преемственность позиции украинской стороны в трехсторонних переговорах, поэтому принципиально в этом вопросе ничего не меняется", - сказал эксперт.

"Позиция Украины хорошо известна и мы не намерены от нее отходить. Контракт подписывается на основе европейского законодательства, минимальный объем транзита должен составлять 60 млрд кубометров газа. Еще 30 млрд - дополнительная опция, которая бронируется на случай роста спроса на европейском рынке", - заявил Гончар.

При этом, по мнению эксперта, до конца года новое соглашение подписать не удастся.

"С 1 января транзит будет прекращен. "Газпром" над этим системно работает и не скрывает этого", - сообщил он.

"Для нас выход очевиден и "Нафтогаз" это уже делает: максимизирует запасы газа в хранилищах, чтобы пройти зимний период без импорта. А после прохождения зимнего сезона позиция "Газпрома" изменится", - уверен эксперт.

"За три месяца зимы они не выведут "Северный поток-2" и "Турецкий поток" на проектную мощность, им понадобится еще несколько лет. Тогда уже будем говорить исходя из других переговорных позиций. Транзитный контракт нельзя подписывать любой ценой. Тем более, на условиях "Газпрома", - подытожил Гончар.

Напомним, Россия, Украина и Европейская Комиссия планируют провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

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Николай Топалов, ЭП