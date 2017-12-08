В Киеве начали устанавливать оборудование для электронного билета

"Киевпастранс" приступил к монтажу валидаторов для бесконтактной оплаты проезда в электротранспорте.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Начат монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Сначала валидаторы устанавливают в электротранспорте.

Валидаторы должны считывать информацию с бесконтактных технологий NFC (смартфоны, умные часы), EMV (банковские карты) и обеспечивать оптическое считывание QR- и штрихкодов.

В свою очередь, кондукторы и контролеры будут иметь портативный мобильный терминал для контроля оплаты проезда и проверки проездных документов.

Добавим, что завершение монтажных работ и запуск электронного билета планируется в апреле 2018 года.

Оборудование для электронного билета в киевском общественном транспорте обошлось в 365 миллионов гривен.

На данный момент, система бесконтактной оплаты в общественном транспорте уже работает в Житомире, Сумах и Харькове.

Напомним, закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая.

ЭП подробно объяснила, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?

Экономическая правда