В Украине может появиться новый вид ценных бумаг

Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект относительно финансовых инструментов банков.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Члены комитета во время голосования единогласно поддержали законопроект. Принятие законопроекта, по их мнению, будет способствовать развитию рынка капитала через мобилизацию финансовых ресурсов и их эффективное использование, внедрение нового вида финансовых инструментов банков в бездокументарной форме, что является удобным и технологичным в его выпуске и обращении", - говорится в сообщении.

Законопроектом №9034 предлагается ввести банковские сертификаты - новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками.

Удобство использования банковских сертификатов заключается в том, что сертификат соединяет в себе свойства банковского вклада и ценной бумаги. Предполагается, что банковские сертификаты могут быть как процентными, так и дисконтными.

Соответствующие изменения предполагается внести в Хозяйственный кодекс и ряд законов о ценных бумагах, фондовом рынке, о депозитарной системе, об институтах совместного инвестирования и тому подобное.

Регистрация выпуска происходит в течение одного дня и не требует значительного количества документации по сравнению с тем, что облигация регистрируется в течение 25 рабочих дней. И банковский сертификат - это прежде всего результат двусторонних договоренностей между банком и его клиентом.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, докладывая законопроект на заседании комитета, отметил, что "это такой по сути гибрид определенный ценной бумаги, облигации и депозита".

"Если говорить о каких-то характеристики, то по сравнению с этими инструментами - облигациями или депозитами - банковский сертификат имеет следующие преимущества. По сравнению с депозитом - высшую ликвидность, простоту оформления, бездокументарную форму, - отметил Довбенко.

Законопроект был внесен в Верховную Раду в начале сентября текущего года. Авторами законодательной инициативы выступила группа народных депутатов.

Укринформ