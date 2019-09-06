"Нафтогаз" объявил конкурс на покупку газа за средства ЕБРР

"Нафтогаз" планирует использовать 120 миллионов евро кредита от ЕБРР на приобретение газа в четвертом квартале 2019 года.

Об этом говорится в объявлении о закупках, которое компания опубликовала 6 сентября.

Целью этой покупки газа в "Нафтогазе" называют "покрытие разрыва между закупкой и реализацией природного газа".

"Начало процедур закупки по договорам ожидается в 4 квартале 2019 года. Начало предварительного отбора по договорам ожидается в конце 3 квартала 2019", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на начало сентября 2019 года запасы газа в подземных хранилищах составляют 18,3 миллиарда кубометров - на 3,6 миллиарда кубометров больше, чем в начале сентября 2018 года.

В начале августа сообщалось, что иностранные компании закачали в подземные газовые хранилища Украины и хранят в режиме таможенного склада 1,4 миллиарда кубометров газа.

Экономическая правда