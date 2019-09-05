Мариупольские портовики объяснили, почему купили внедорожник за 1,4 миллиона

В ГП "Мариупольский морской торговый порт" заявили, что приобретенный за 1,4 миллиона внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нужен руководству для выполнения срочных командировок, которые приходится совершать по загородным дорогам , которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает ЦТС.

"Закупка авто с определенными техническими и качественными характеристиками обоснована имеющимися потребностями заказчика с учетом выполнения служебных задач, срочных командировок на дальние расстояния, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на загородных дорогах, умеренными эксплуатационными расходами, надежностью и высоким уровнем безопасности", - говорится в заявлении портовиков.

Они подчеркнули, что провели тендер без нарушений.

На госпредприятии говорят, что более дешевый автомобиль Land Cruiser Prado, о котором упоминалось в статье "Наших грошей", не отвечал техническим характеристикам и предлагался в иной комплектации.

В ГП "Мариупольский морской торговый порт" настаивают на том, что покупка автомобиля проводилась в соответствии с ЗУ "О государственных закупках" и по рыночной стоимости без завышения цены.

Напомним:

ГП "Мариупольский морской торговый порт" 21 августа по результатам тендера заказало ООО "Восток автомир" и ООО "Автоцентр-Мариуполь" два легковых автомобиля на общую сумму 2,17 млн гривен - внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I за 1,38 млн гривен и Skoda Superb Style 1,8 TSI/132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787,5 тыс гривен.