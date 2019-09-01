Портовики купили внедорожник Land Cruiser Prado за 1,4 миллиона

ГП "Мариупольский морской торговый порт" 21 августа по результатам тендера заказало ООО "Восток автомир" и ООО "Автоцентр-Мариуполь" два легковых автомобиля на общую сумму 2,17 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Так, "Восток автомир" поставит внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I по 1,38 млн гривен. Автомобиль будет иметь подушки безопасности; защитные боковые шторки для второго ряда; климат-контроль с независимым регулированием температур зон водитель/пассажир.

В автосалонах Toyota Land Cruiser Prado в комплектации, которую приобрело госпредприятие, можно купить за 1,25 млн гривен.

На торгах единственным конкурентом "Восток автомир" Алексея Кравчуна было ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше от победителя на 667 грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

"Автоцентр-Мариуполь" поставит Skoda Superb Style 1,8 TSI/132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787,5 тыс гривен. Авто будет иметь двухзонную систему кондиционирования с электрорегулировкой и комбифильтром, задний парктроник с автоматическим торможением, обивку сидений из кожи, круиз-контроль и ограничитель скорости.

Skoda Superb Style, которую приобрели портовики, продают за 780-801 тыс гривен.

На торгах "Автоцентр-Мариуполь" конкурировало с ООО "Богдан-Авто Запорожье" из корпорации "Богдан" во главе с Олегом Гладковским, чье предложение было выше на 7,3 тыс гривен. Фирмы тоже не уменьшали цены в ходе аукциона.

"Автоцентр-Мариуполь" принадлежит Александру и Кристине Турий и Дмитрию Есину.