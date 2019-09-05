Новая монета номиналом 5 гривень может появиться осенью - Смолий

Выпуск новых монет номиналом 5 гривень может произойти уже осенью текущего года.

Об этом журналистам сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в четверг, 5 сентября.

"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск (монет – ред.) 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.

Как сообщалось ранее, монеты номиналом 5 гривень будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры.

Выпустить в обращение монеты номиналом 10 грн планируют в 2020 году.

НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.