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Кабмин уволил 4-х руководителей Минагрополитики

Четверг, 5 сентября 2019, 14:20

Кабинет Министров уволил сразу четырех заместителей министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на правительственном портале.

Так, согласно распоряжению Кабмина, уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

Также с должности заместителя министра уволены: Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковалева.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.

Экономическая правда

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Минагрополитики правительство Парцхаладзе

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