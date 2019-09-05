Кабмин уволил 4-х руководителей Минагрополитики
Кабинет Министров уволил сразу четырех заместителей министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на правительственном портале.
Так, согласно распоряжению Кабмина, уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.
Также с должности заместителя министра уволены: Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковалева.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua