Roshen запустила новое направление бизнеса

Кондитерская корпорация Roshen экс-президента Петра Порошенко в начале сентября открыла первую кофейню, в которой посетителям предлагают горячие напитки и испанские чурросы.

Эту информацию не отрицают в пресс-службе корпорации, передает LIGA.net.

Отмечается, что кофейня называется Nice On Cafe, ее открыли на базе первого фирменного магазина корпорации возле Киевской фабрики "Рошен" на Проспекте Науки.

фото: liga.net

"Инвестиции в проект не разглашаются. О планах развития этого направления в компании пока не рассказывают. Новому бизнесу Roshen придется конкурировать с учреждениями "Киевхлеба", сети "Аромакава" и другими", - говорится в сообщении.

Перед этим в интервью LIGA.net президент Roshen Вячеслав Москалевский заявлял о намерении сделать из магазинов кафе-кондитерские, но от этой идеи впоследствии отказался, заявив, что это не его история.

Напомним:

Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.