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В НБУ заявили о психологическом и физическом давлении на Гонтареву

Четверг, 5 сентября 2019, 13:18

Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтарева и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на экс-главу Нацбанка.

Об этом говорится в заявлении правления НБУ.

"Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", - говорится в заявлении.

Правление Нацбанка обратилось в правоохранительные органы с просьбой "обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка как конституционных прав каждого украинца".

Напомним:

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку Валерии Гонтаревой, и которым пользуется сын  экс-главы Национального банка.

Гонтарева считает произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, "звеньями одной цепи".

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение", — заявила она.

В конце августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Экономическая правда

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НБУ Гонтарева

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