ГПУ признала Крючкова потерпевшим в деле "Центрэнерго"

Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года).

Об этом говорится в постановлении ГПУ от 29 июля.

Отмечается, что компания "Баланс груп" еще в начале года заявляла о финансовых претензиях к ПАО "Центрэнерго" на сумму свыше 1 млрд грн.

"Баланс груп", будучи конкурсным кредитором предоставило "Центрэнерго" кредит на 52 млн грн, и текущим кредитором - на сумму свыше 1 млрд грн", - говорится в постановлении ГПУ.

При этом на заседаниях комитета кредиторов "Баланс груп" настаивало на погашении перед ней финансовых требований, но должностные лица "Центрэнерго" по предварительному сговору с представителями ООО "Шахтерсктранс" и ООО "Укруглетрейдинг" направили средства "Центрэнерго" авансовыми платежами.

"Данными действиями указанные лица фактически вывели все оборотные средства из предприятия", - говорится в постановлении Генпрокуратуры.

ООО "Шахтерсктранс" относится к административной компетенции экс-"смотрящего" за угольной отраслью Виталия Кропачева.

В разговоре с ЭП Дмитрий Крючков подтвердил информацию о постановлении Генпрокуратуры, признавшей его потерпевшим в деле "Центрэнерго".

При этом он заявил, что после перехода на продажу электроэнергии по так называемым прямым договорам, ПАО начало работать в убыток.

По данным Крючкова, за июль-август (с момента начала работы рынка прямых договоров), чистый убыток энергокомпании составил 1,3 млрд грн.

Он предполагает, что отрицательные финансовые результаты могут быть следствием продаж электроэнергии по цене ниже себестоимости, составляющей порядка 2,1 грн/1 МВт-час.

По словам Крючкова, высокая себестоимость производства электроэнергии станциями "Центрэнерго" обусловлена высокими ценами на приобретаемый уголь, предусмотренными в контактах энергокомпании, которая как правило составляет 3165 грн/т с НДС.

По данным ЭП, основными контрагентами ПАО "Центрэнерго" после перехода на продажу электроэнергии по прямым договорам стали компании группы "Приват".

Это следует из анализа контрактов, которыми располагает ЭП.

В течение июля-августа "Центрэнерго" подписало минимум три договора с "Никопольским заводом ферросплавов". Они подразумевают что в течение месяца (со дня подписания) "Центрэнерго" продаст НЗФ в общей сложности 210 тыс МВт-час на общую сумму 372 млн грн. Еще один договор подписан ПАО с ООО "Юнайтед Энерджи" и подразумевает выкуп свыше 220 тыс МВт-часов на общую сумму 350 млн грн.

Также на меньшие суммы были подписаны договора с "Запорожским заводом ферросплавов" и "Днепроазотом".

В пересчете на 1 МВт-час стоимость электроэнергии, выкупаемой "Никопольским ферросплавным", колеблется от 1,64 грн/МВт-час до 1,9 грн (в зависимости от контракта).

В свою очередь цена покупки электроэнергии компанией "Юнайтед Энерджи" составляет 1,56 грн/МВт-час.

Тарифы, по которым предприятия Коломойского приобретают электроэнергию соответствуют порядку цифр среднерыночной цены продажи электроэнергии и составляет порядка 1,63 грн/МВт-час.

По данным Дмитрия Крючкова, ни один крупный договор на продажу электроэнергии не был согласован арбитражным управляющим находящегося в процедуре банкротства "Центрэнерго", "что является прямым нарушением законодательства".

Напомним, что Никопольский, Запорожский ферросплавные заводы, и "Днепразот" контролируются группой "Приват".

Директором ООО "Юнайтед Энерджи" является Андрей Корткевич-Лещенко. Он же выступает соучредителем ООО "Укр-альянс груп", которое является поставщиком газа для "Днепразота". Этот газ "Укр-альянс груп" приобретает у ПАО "Укрнафта", также контролируемой Коломойским.

Напомним:

Ранее УП писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

В июле 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.

В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.

28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

10 апреля Порошенко заявил, что не знал о причастности своего ближайшего соратника и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко к коррупционным схемам в энергетике.

Читайте также: Владелец "Энергомережи" Дмитрий Крючков: Вообще не хочу говорить о Суркисах

Дмитрий Рясной