Киев вошел в Топ-5 городов по темпам повышения комфортности жизни
Киев вошел в пятерку городов, которые за последние 5 лет больше улучшили позиции в рейтинге самых комфортных для жизни.
Об этом свидетельствует рейтинг Global Liveability Index 2019, который составил британский журнал The Economist, сообщает "Европейская правда".
Возглавляет рейтинг наиболее комфортного и пригодного для жизни города второй год подряд столица Австрии Вена.
Кроме Вены, из европейских городов в десятку самых комфортных попал также Копенгаген, который занимает 9 место.
В целом же первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Вена, Мельбурн, Сидней, Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген, Аделаида.
Киев находится на 117 месте и входит в пятерку городов, которые за последние 5 лет больше улучшили свои позиции в рейтинге. В прошлом году наша столица находилась на 118 месте.
Наименее пригодным для жизни эксперты признали сирийский Дамаск, который занимает 140 место.
При составлении рейтинга эксперты учитывали уровень здравоохранения, образования и культурного развития города, его инфраструктуру и чистоту окружающей среды.
Как ранее заявили в КГГА, учитывая тенденции развития города, бюджет Киева в 2022 году может составить более 71 млрд гривень.
Также напомним, что в 2018 году Киев оказался в рейтинге самых комфортных городов на 118 месте, улучшив свои позиции по отношению к предыдущему году на 13 пунктов, и набрав 56,6 баллов из 100 возможных.
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