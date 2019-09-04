НБУ в сентябре может снизить учетную ставку минимум до 16,5% годовых - банкиры

Нацбанк в сентябре может снизить учетную ставку минимум на 0,5 процентных пункта - до 16,5% годовых.

Так считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем дальнейшего снижения учетной ставки на 0,5-1 п.п., поскольку видим постепенное ослабление фундаментального инфляционного давления и снижения макроэкономических рисков", - заявил аналитик инвестиционного бизнеса УкрСиббанка Михаил Харчук.

"Несмотря на ускорение годовой инфляции в июле до 9,1% с 9% по итогам июня, соответствующая динамика, главным образом, была продиктована эффектом базы, а также ситуативными факторами, находящимися вне монетарной политикой центробанка.

Утверждение нового правительства, ожидания активизации реформ и возобновление сотрудничества с МВФ будут способствовать улучшению инфляционных ожиданий", - считает эксперт.

Он добавил, что инфляционные риски сохраняются, в том числе связанные с необычно стабильным в начале осени курсом гривны, но реальная учетная ставка, даже в случае решительного ослабления монетарной политики, остается достаточно высокой для абсорбции влияния этих факторов.

Глава правления Айбокс Банка Галина Хейло также считает, что НБУ снизит учетную ставку в сентябре на 0,5-1 п.п.

"Нацбанк в сентябре может снизить учетную ставку на 0,5-1 п.п. Это обусловлено задачами, которые перед собой ставит новое правительство. Премьер-министр Гончарук заявил о существенном снижении ставок по кредитам уже в следующем году, а для этого необходимо снижение учетной ставки.

О необходимости снижения учетной ставки также заявляли в Минфине и других финансовых институтах. Исходя из задач правительства, на мой взгляд, НБУ придется пересмотреть прогноз по учетной ставке и ускорить динамику ее снижения", - отметила она.

Андрей Приходько, начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр", считает, что правление Нацбанка по итогам заседания по вопросам монетарной политики 5 сентября примет решение о снижении учетной ставки на 0,5% п.п.

"Снижение учетной ставки в сентябре на 0,5 п.п. вполне вероятно, учитывая положительные тенденции на валютном рынке.

Кроме того, Минфин уже перевыполнил годовой план по гривневым заимствованиям и имеет достаточный запас накопленных средств для будущих расчетов по госдолгу осенью, поэтому острой необходимости в привлечении средств через ОВГЗ сейчас нет и, соответственно, нет стимула поддерживать ставки на текущем, все еще достаточно высоком, уровне", - сказал эксперт.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов также прогнозирует снижение учетной ставки на 0,5 п.п.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик придерживается аналогичной точки зрения: "В сентябре мы ожидаем продолжения цикла снижения учетной ставки на 0,5 п п.".

По его словам, снижение учетной ставки может быть обусловлено такими факторами, как ожидаемое восстановление дезинфляционный тренда и снижение политической неопределенности в результате формирования монобольшинства в парламенте, утверждение композиции правительства, а также формирования новым правительством амбициозного плана структурных реформ.

Эксперты считают, что к концу текущего года НБУ может снизить учетную ставку до 15,5% годовых.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года.

НБУ рассчитывает снизить учетную ставку до 8%.