Украина поднялась в рейтинге привлекательности для туристов

Источник: доклад Всемирного экономического форума в области туризма

За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма и заняла там 78 место.

Дословно: "Украина имела самый быстрый темп роста в субрегионе, поднявшись на 10 мест, и заняв 78 место в мире. В частности, по мере стабилизации и восстановления страны, Украина резко улучшила деловую среду (с 124 на 103 место), безопасность (с 127 на 107 место), международную открытость (с 78 на 55 место) и общую инфраструктуру (с 79 на 73 место)".