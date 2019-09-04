Фискалы выставили претензии к "ArcelorMittal Кривой Рог" на 9 миллиардов

Офис крупных налогоплательщиков ГФС завершил налоговый аудит компании "ArcelorMittal Кривой Рог" и сообщил о налоговых претензиях в размере 9 миллиардов гривен.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава офиса Евгений Бамбизов, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн", - подчеркнул Бамбизов.

По его словам, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Кроме этого, среди претензий офиса - работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

"Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы. По этому вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат", - добавил он.

Напомним:

20 июля СБУ провела обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу.

И.о. главы СБУ Иван Баканов 22 июля обвинил менеджмент АМКР в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицал обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявил об убытках в 1 млн долларов по итогам месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок.

После этого топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" в конце июля встретились с Зеленским, а также провели переговоры с представителями его Офиса.

Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

В результате достигли договоренности о реализации пяти шагов в продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также по реализации социальных проектов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.

Служба безопасности 3 сентября снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства.