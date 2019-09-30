Кабмин планирует обучать украинцев цифровым навыкам

Кабинет министров планирует запустить курсы повышения цифровой грамотности украинцев - их можно будет проходить как онлайн, так и в офлайн-центрах, которые построят по всей Украине.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

В правительстве ожидают, что программой развития цифровых навыков должны воспользоваться более 6 млн украинцев. При этом, 70% граждан, которые ее пройдут, должны владеть цифровыми навыками на базовом уровне.

"Поэтому мы планируем создать инфраструктуру, которая позволит украинцам массово повышать уровень своих цифровых навыков. Для этого мы планируем создать онлайн-платформу дистанционного обучения цифровым навыкам и открыть доступные офлайн-хабы по всей стране", - говорится в документе.

Отмечается, что будут проводится кампании по популяризации курсов улучшения цифровых навыков.

Параллельно с этим правительство планирует перевести в онлайн-режим 100% всех государственных услуг.

"Мы планируем провести инвентаризацию всех услуг, предоставляемых государственными органами гражданам и бизнесу. От части этих услуг необходимо избавиться (в первую очередь, путем оптимизации реестров, что позволит убрать лишние справки). Все остальные услуги необходимо оптимизировать и перевести онлайн", - говорится в программе.

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Экономическая правда