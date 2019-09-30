Все разделы
Укр / Рус

Кабмин планирует обучать украинцев цифровым навыкам

Понедельник, 30 сентября 2019, 17:17

Кабинет министров планирует запустить курсы повышения цифровой грамотности украинцев - их можно будет проходить как онлайн, так и в офлайн-центрах, которые построят по всей Украине.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

В правительстве ожидают, что программой развития цифровых навыков должны воспользоваться более 6 млн украинцев. При этом, 70% граждан, которые ее пройдут, должны владеть цифровыми навыками на базовом уровне.

"Поэтому мы планируем создать инфраструктуру, которая позволит украинцам массово повышать уровень своих цифровых навыков. Для этого мы планируем создать онлайн-платформу дистанционного обучения цифровым навыкам и открыть доступные офлайн-хабы по всей стране", - говорится в документе.

Отмечается, что будут проводится кампании по популяризации курсов улучшения цифровых навыков.

Параллельно с этим правительство планирует перевести в онлайн-режим 100% всех государственных услуг.

"Мы планируем провести инвентаризацию всех услуг, предоставляемых государственными органами гражданам и бизнесу. От части этих услуг необходимо избавиться (в первую очередь, путем оптимизации реестров, что позволит убрать лишние справки). Все остальные услуги необходимо оптимизировать и перевести онлайн", - говорится в программе.

Читайте также: Сервис без чиновников. Как будет выглядеть и работать "государство в смартфоне" Зеленского

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин интернет

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кабмине обещают субсидии тем, кто тратит более 15% доходов на коммуналку 30 сентября 2019, 16:42
Кабмин хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций за 5 лет 30 сентября 2019, 13:27
"Игровые залы должны исчезнуть с улицы": Кабмин определился с законопроектом 30 сентября 2019, 12:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!