Президент МАУ: Коломойский не занимается вопросами авиакомпании
Новый президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что Игорь Коломойский, которому принадлежит 25% акций авиакомпании — совершенно не занимается вопросами МАУ.
Об этом Дыхне заявил в интервью LIGA.net.
"Коломойский совершенно не занимается вопросами МАУ. И когда в журналистских формулировках часто звучало "МАУ Коломойского" - это коробит всех, кто имеет отношение к отрасли", - сказал новый президент авиакомпании.
По его словам, Коломойский – "портфельный акционер" авиаперевозчика.
Дыхне также заметил, что Коломойский лишь профинансировал развитие компании, а вопросами стратегии и подбором менеджмента занимается Арон Майберг — председатель Набсовета авиакомпании, который якобы и позвал Дыхне в авиакомпанию
"После того, как Арон принял решение о моем назначении, он мне сказал, что будет правильно и тактично представить меня его партнеру. Если честно я не понял, зачем была встреча - Коломойский мне не задал ни одного вопроса.
Только спросил у Майберга: "Это он 5 лет в аэропорту "Борисполь"? Нормально, пусть идет работать". Все", - отметил Дыхне, добавив, что не знает полного состава акционеров МАУ.
Напомним:
Авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" с 18 сентября возглавляет Евгений Дыхне.
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