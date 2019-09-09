В авиакомпании МАУ подтвердили смену президента

Авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" с 18 сентября 2019 года возглавит Евгений Дыхне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Юрий Мирошников, который работал в МАУ с 1993 года и руководил компанией в течение 15 лет, покидает должность президента 12 сентября в связи с окончанием срока действия контракта.

"Евгений Дыхне имеет репутацию кризисного менеджера и опыт управления предприятиями инфраструктуры: ГАП "Львовские авиалинии", АО "Укрзализныця".

До прихода в авиакомпанию МАУ, с 2014 года исполнял обязанности генерального директора ГП "Международный аэропорт "Борисполь", а в 2017 был назначен первым заместителем генерального директора предприятия", - говорится в сообщении.

"Ключевой задачей авиакомпании МАУ под руководством нового президента является возвращение в зону прибыльности при устойчивом сбалансированном развитии сетевой модели бизнеса", - говорится в заявлении.

Согласно решению общего собрания акционеров, Юрий Мирошников избран членом наблюдательного совета МАУ и приступит к исполнению своих новых обязанностей 13 сентября.

Напомним:

Ранее СМИ сообщали, что Дыхне станет новым президентом МАУ.