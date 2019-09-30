Кабмин хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций за 5 лет

Кабинет министров ставит перед собой задачу привлечь 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие 5 лет, что должно позволить экономике Украины вырасти за указанный период на 40%.

Об этом во время брифинга в понедельник заявил премьер Алексей Гончарук.

"Да, мы подтверждаем, что в ближайшие 5 лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию, прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40%", - сказал Гончарук.

По его словам для этого нужно привлечь примерно 50 млрд долларов инвестиций за 5 лет.

"Это не космическая цифра, она большая, амбициозная, это гораздо больше, чем мы привлекаем сейчас, но это абсолютно реально, если посмотреть на пример успешных стран, той самой Грузии. Если пропорцию поставить, то видно, что это абсолютно реально с нашими размерами экономики", - заявил премьер.

"Нам нужно создать много рабочих мест для того, чтобы людям было куда возвращаться, нам нужно, чтобы украинцы возвращались в Украину и работали здесь. Поэтому мы ставим себе задачу создать минимум 1 млн рабочих мест", - сказал глава правительства.

"Это не означает, что государство будет за свой счет строить заводы в каждой области, это означает, что мы должны создать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать бизнес, начинать свое дело, чтобы иностранным инвесторам было интересно заходить в Украину и размещать здесь свои производства", - подытожил он.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 29 сентября одобрил Программу действий правительства.

Правительство также разработало и одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Экономическая правда