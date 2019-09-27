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Гончарук: успокою панику - переговоры с МВФ находятся в активной фазе

Пятница, 27 сентября 2019, 12:29

В правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества, паниковать по поводу того, что миссия МВФ уехала, не заключив соглашения, нет оснований.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", - заявил премьер.

По его словам, в течение следующих нескольких недель будут продолжаться переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.

"Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные нашим правительством - большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной реформы", - заверил Гончарук.

Напомним:

В заявлении МВФ о завершении визита, кроме положительных моментов, также идет речь о "слишком низких темпах роста по сравнению с соседними странами" и "слабой бизнес-среде".

Экономическая правда

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МВФ

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