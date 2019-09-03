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Рада уволила Милованова с должности члена Совета НБУ

Вторник, 3 сентября 2019, 16:58

Верховная Рада уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с его назначением в Кабинет министров.

За такое решение проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании парламента 3 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним:

Верховная Рада 29 августа сформировала Кабинет министров. Милованов стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее новоназначенный министр сообщил, что Министерство экономразвития и торговли и Минагрополитики объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.

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НБУ Верховная рада

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