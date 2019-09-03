Рада уволила Милованова с должности члена Совета НБУ
Верховная Рада уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с его назначением в Кабинет министров.
За такое решение проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании парламента 3 сентября, передает "Интерфакс-Украина".
Напомним:
Верховная Рада 29 августа сформировала Кабинет министров. Милованов стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Ранее новоназначенный министр сообщил, что Министерство экономразвития и торговли и Минагрополитики объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.
Читайте также: Новые премьер-министр и правительство: реакция соцсетей.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua