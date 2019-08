Новые премьер-министр и правительство: реакция соцсетей

Что пишут политики и бизнесмены о назначении нового состава Кабинета министров.

Представитель Украины в Международном валютном фонде и один из экс-кандидатов на должность премьер-министра Владислав Рашкован назвал новоназначенного главу правительства Алексея Гончарука "светлым, профессиональным и чесным человеком".

Аналитик инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса назвал состав нового правительства "лучшим в истории".

Руководитель газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов напомнил экс-депутату от Радикальной партии Виктору Галасюку о дебатах с новым министром экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

Бывший премьер Владимир Гройсман достойно передал власть своему преемнику.

Президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса подчеркнул важность продолжения позитивных изменений, которые уже произошли.

Стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш оценивает назначение Гончарука премьером в целом положительно.

Generally seen as a good hire - seen as a reformer, and few people in Kyiv have a bad word to say about him. Young - untainted by the past. https://t.co/efC1oLyFxB