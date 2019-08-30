"Укроборонпром" завершил переход на э-документооборот

Госконцерн "Укроборон" полностью перешел на электронный документооборот, который интегрирован в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, что ускорило согласование документов до 2-3 часов.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна на своем сайте.

"То есть все делопроизводство Концерна, а также переписка с государственными органами, организациями и предприятиями всех форм собственности, благодаря использованию ведущих современных цифровых технологий, переведена в электронную форму, которая имеет полную юридическую силу", - пояснили в "Укроборонпроме".

И добавили, что "таким образом концерн стал первой госструктурой в оборонной сфере и в целом одной из первых государственных институтов в Украине, где отказались от бумажного делопроизводства".

Как подчеркнули в "Укроборонпроме", электронный документооборот исключает любые бюрократические задержки и позволяет за считанные секунды получать всю необходимую информацию, контролировать выполнение задач с точностью до секунды и эффективно принимать управленческие решения.

С момента внедрения электронного документооборота время доставке писем от концерна до адресатов сократилось от 2-5 суток до 1-2 часов, согласование документов ускорился до 2-3 часов, отметили в госконцерне.

"А это значит, что нет больше задержки между принятием решения и его доведением до исполнителей. В то же время, самым большим преимуществом и вызовом внедрения электронного документооборота является беспрецедентная прозрачность и контролируемость движения каждого документа, что абсолютно исключает манипуляции с документами", - подчеркнули в концерне.

Как напомнили в "Укроборонпроме", с 2019 года на предприятиях концерна начали пользоваться системой "Prozorro.Sale" для проведения открытых электронных тендеров по реализации имущества.

"Таким образом, сейчас в ГК "Укроборонпром" в полной мере задействованы современные цифровые технологии, которые позволяют максимально открыто и эффективно осуществлять управление в государственном секторе оборонно-промышленного комплекса Украины", - резюмировали в концерне.

В планах "Укроборонпрома" - интеграция machine learning в информационное пространство ГК, что позволит выйти на новый уровень управления концерном и его предприятиями на основании достоверной всесторонней аналитики.

Напомним:

Как сообщалось, над "Укроборонпромом" уже несколько месяцев отсутствует финансовый контроль из-за того, что у двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета госконцерна в марте-2019 закончились полномочия.

Также напомним, что до конца ноября должен быть готов отчет о проведении аудита "Укроборонпрома".

Как отмечалось, расходы на себестоимость продукции госконцерна выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом. О причинах читайте в публикации: В "Укроборонпроме" "зрада": чистый доход вырос на 9 миллиардов.

Экономическая правда