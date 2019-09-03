Минобороны снова объявило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива

Министерство обороны объявило повторный тендер на закупку 29 857 тонн авиационного керосина.

Тендерная документация обнародована в системе ProZorro 2 сентября, сообщает enkorr.

Срок приема заявок ограничен 11 сентября.

Закупка проходит по трем лотам: на 10,83 тыс. т, 9,65 тыс. т и 9,337 тыс. т.

По условиям тендера, 20,73 тыс. т должны быть поставлены в течение 30 дней после заключения договора, остальные 9,127 тыс. т – через 45 дней.

Отмечается, что это крупнейшая разовая закупка РТ Министерством обороны за последних три года.

Напомним:

Изначально тендер был объявлен 1 июля и на него заявилось рекордное для последних лет количество участников – восемь. Из них 6 компаний были дисквалифицированы тендерным комитетом из-за замечаний к поданной документацией.

Дисквалифицированные компании обратились с жалобами в АМКУ после чего тендер был приостановлен.

Спустя некоторое время один из дисквалифицированных участников – ПАО "Укртатнафта" - публично выступила с критикой тендеров Минобороны и "Укрзализныци".

27 августа Минобороны отменило тендер на закупку 30 тысяч тонн авиатполива.

Как сообщалось, в 2018 году Минобороны закупило 57,28 тыс. т авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. т. Входящее в группу "Трейд Коммодити" ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. т, Socar — 13,05 тыс. т, WOG — 6,9 тыс. т.

В 2018 прошло году производство РТ на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" составило 225 тыс. т (+22% к 2017 г.). Основной объем топлива отгружается в аэропорт "Борисполь" для нужд авиационного бизнеса группы "Приват".