Минобороны снова объявило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива
Министерство обороны объявило повторный тендер на закупку 29 857 тонн авиационного керосина.
Тендерная документация обнародована в системе ProZorro 2 сентября, сообщает enkorr.
Срок приема заявок ограничен 11 сентября.
Закупка проходит по трем лотам: на 10,83 тыс. т, 9,65 тыс. т и 9,337 тыс. т.
По условиям тендера, 20,73 тыс. т должны быть поставлены в течение 30 дней после заключения договора, остальные 9,127 тыс. т – через 45 дней.
Отмечается, что это крупнейшая разовая закупка РТ Министерством обороны за последних три года.
Напомним:
Изначально тендер был объявлен 1 июля и на него заявилось рекордное для последних лет количество участников – восемь. Из них 6 компаний были дисквалифицированы тендерным комитетом из-за замечаний к поданной документацией.
Дисквалифицированные компании обратились с жалобами в АМКУ после чего тендер был приостановлен.
Спустя некоторое время один из дисквалифицированных участников – ПАО "Укртатнафта" - публично выступила с критикой тендеров Минобороны и "Укрзализныци".
27 августа Минобороны отменило тендер на закупку 30 тысяч тонн авиатполива.
Как сообщалось, в 2018 году Минобороны закупило 57,28 тыс. т авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. т. Входящее в группу "Трейд Коммодити" ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. т, Socar — 13,05 тыс. т, WOG — 6,9 тыс. т.
В 2018 прошло году производство РТ на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" составило 225 тыс. т (+22% к 2017 г.). Основной объем топлива отгружается в аэропорт "Борисполь" для нужд авиационного бизнеса группы "Приват".
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