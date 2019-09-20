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"Нафтогаз" начал импорт электроэнергии из Беларуси

Пятница, 20 сентября 2019, 12:43

ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины ", входящая в Группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Группы.

"Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

Напомним:

С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии.

На заседании 18 сентября Рада разрешила импорт электроэнергии в Украину из Беларуси и России по двусторонним договорам.

Ранее Украина впервые в истории поставила электроэнергию из Словакии и Венгрии, что состоялось в пределах так называемого Бурштинского энергоострова.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставками газа и электроэнергии на всей территории Украины.

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Нафтогаз Беларусь электроэнергия

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