"Нафтогаз" начал импорт электроэнергии из Беларуси
ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины ", входящая в Группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Группы.
"Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.
Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.
Напомним:
С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии.
На заседании 18 сентября Рада разрешила импорт электроэнергии в Украину из Беларуси и России по двусторонним договорам.
Ранее Украина впервые в истории поставила электроэнергию из Словакии и Венгрии, что состоялось в пределах так называемого Бурштинского энергоострова.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставками газа и электроэнергии на всей территории Украины.
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