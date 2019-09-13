Абромавичус выступает против подчинения "Укроборонпрома" Минобороны

Глава концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступает против того, чтобы акционером госпредприятия было Министерство обороны.

Об этом он сказал "Радио Свобода" в кулуарах форума "Ялтинской европейской стратегии".

"Сейчас акционером, можно так сказать, "Укроборонпрома" является Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства. И мысль о том, что это может быть Министерство обороны - это не окончательное решение", - заявил Абромавичус.

Он считает, что в Минобороны есть конфликт интересов.

Кроме того, у Министерства обороны есть другие оборонные предприятия, которые в очень плохом состоянии.

"Поэтому в Минобороны, к сожалению, нету качественного подхода к управлению государственными предприятиями. Поэтому я бы хотел, чтобы "Укроборонпром" остался под Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства", - отметил глава "Укроборонпрома".

Напомним:

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что акционером государственного концерна "Укроборонпром" вероятно будет не Кабмин, как сейчас, а Министерство обороны.

Данилюк добавил, что это решение "утвердили". Также, по его словам, предприятие ждет серьезная оптимизация.

30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета коцерна Айвараса Абромавичюса.

5 сентября Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором "Укроборонпрома" Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт". Изменения в устав существенно ограничили полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании, в частности, фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський и в то время руководитель "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами поставлял контрабандные российские детали для военной техники. Госпредприятия покупали детали у фирм-прокладок по завышенной цене. Руководство "Укроборонпрома" знало о сделках и давало на них согласие.

Так, "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 млн грн. 80% аванса разделили между собой участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тыс. дол. получил Олег Гладковский, 10 тыс. дол. – Павел Букин.