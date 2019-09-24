Украина просит Словакию разблокировать аэропорт "Ужгород"

Украина и Словакия договорились ускорить подготовительные процедуры для подписания соглашения, которое бы возобновило полноценную работу аэропорта "Ужгород".

Об этом шла речь во время встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с послом Словакии в Украине Мареком Шафином, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой. Соглашение должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения определенным украинским провайдером аэронавигационных услуг в международном аэропорту "Ужгород" , - рассказали в Мининфраструктуры.

Криклий предложил, чтобы положения этого соглашения временно применялись еще до его полноценного подписания и самолеты, которые используют аэропорт Ужгорода, могли пользоваться воздушным пространством Словакии.

Напомним:

С 2016 года аэропорт Ужгорода не выполнял регулярные рейсы из-за близости аэропорта к словацкой границе. Осуществляя взлет и посадку, украинские пилоты каждый раз нарушали воздушное пространство Словакии.

Таким образом в Закарпатской области не было ни одного рабочего аэропорта.

Ситуацию урегулировал договор о воздушном пространстве между странами. Однако он перестал действовать два года назад.

Чтобы возобновить полеты, аэропорту нужно было получить сертификат Европейского агентства авиационной безопасности.

Отметим, что в 2018 году практически неработающий аэропорт Ужгород смог обслужить 250 пассажиров чартерных рейсов, что более чем на треть больше, чем в 2017 году.

В 2019 году Министерство инфраструктуры ожидает выделения бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, а также Ужгорода.

Европейская правда