Запасы газа в подземных хранилищах впервые с 2011 года превысили 19 миллиардов кубометров

Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона - столько газа в хранилищах не было с 2011 года.

Об этом сообщил в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Пересекли отметку в 19 млрд кубометров газа в подземках. Опережаем план", - написал он.

Отмечается, что ежедневно в Украину поступает 68,7 млн кубометров газа. Весь этот газ поступает из ЕС - объемы поступления газа из России являются нулевыми.

Ежедневно Украины обеспечивает транзит российского газа в ЕС в объемах, превышающих 247 млн кубометров.

Напомним:

По состоянию на начало сентября 2019 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 18,3 миллиарда кубометров - на 3,6 миллиарда кубометров больше, чем в начале сентября 2018 года.

Экономическая правда