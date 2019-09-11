Запасы газа в подземных хранилищах впервые с 2011 года превысили 19 миллиардов кубометров
Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона - столько газа в хранилищах не было с 2011 года.
Об этом сообщил в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Пересекли отметку в 19 млрд кубометров газа в подземках. Опережаем план", - написал он.
Отмечается, что ежедневно в Украину поступает 68,7 млн кубометров газа. Весь этот газ поступает из ЕС - объемы поступления газа из России являются нулевыми.
Ежедневно Украины обеспечивает транзит российского газа в ЕС в объемах, превышающих 247 млн кубометров.
Напомним:
По состоянию на начало сентября 2019 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 18,3 миллиарда кубометров - на 3,6 миллиарда кубометров больше, чем в начале сентября 2018 года.
Экономическая правда
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