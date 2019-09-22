Новости выходных: дорогие авто, "Роттердам+", Коломойский и Приватбанк

О чем все говорили на выходных?

О неотложных мерах в экономике. Президент Владимир Зеленский подписал указ №713/2019 о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции.

О программе МВФ. Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Международного валютного фонда программу финансовой поддержки Украины.

О Коломойском и Приватбанке. Олигарх Игорь Коломойский заявил, что действующая власть не ведет с ним переговоры по ПриватБанку, национализацию которого он считает незаконной.

О росте ВВП. Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.

О самых дорогих авто. За летний период 2019 года в Украине были проданы самые дорогие в истории автомобили.

О "Роттердам+". Бывший президент Петр Порошенко говорит, что не причастен к формуле "Роттердам+" и не обсуждал ее внедрение с олигархом Ринатом Ахметовым, доходы с которой он получал.

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Смартфон Mi A3 от Xiaomi: преимущества и недостатки нового бюджетного гаджета

В конце июля 2019 Xiaomi представила в Украине свой новый смартфон Xiaomi Mi A3. ЭП протестовала его и рассказывает о своих впечатлениях.