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Быстрее, чем ожидали: в НБУ прокомментировали 4,6% рост ВВП

Суббота, 21 сентября 2019, 15:25

Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается, во втором квартале 2019 года экономика выросла на 4,6% в годовом измерении, ускорившись с 2,5% в первом квартале 2019 года.

"Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во втором квартале составит 3%", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что основная причина более быстрого роста экономики – более высокие, чем прогнозировалось темпы роста потребительского спроса.

"Вместе с тем ожидается, что, несмотря на высокий урожай ранних зерновых, вклад сельского хозяйства в третьем квартале уменьшится из-за более низкого урожая масличных культур", - сообщает пресс-служба.

Обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен на пресс-брифинге по вопросам монетарной политики 24 октября и опубликован в Инфляционном отчете 31 октября.

Напоминаем:

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%.

Экономическая правда

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НБУ ВВП

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