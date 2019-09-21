Быстрее, чем ожидали: в НБУ прокомментировали 4,6% рост ВВП
Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как отмечается, во втором квартале 2019 года экономика выросла на 4,6% в годовом измерении, ускорившись с 2,5% в первом квартале 2019 года.
"Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во втором квартале составит 3%", - говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что основная причина более быстрого роста экономики – более высокие, чем прогнозировалось темпы роста потребительского спроса.
"Вместе с тем ожидается, что, несмотря на высокий урожай ранних зерновых, вклад сельского хозяйства в третьем квартале уменьшится из-за более низкого урожая масличных культур", - сообщает пресс-служба.
Обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен на пресс-брифинге по вопросам монетарной политики 24 октября и опубликован в Инфляционном отчете 31 октября.
Напоминаем:
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%.
Экономическая правда
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