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Гривня на межбанке достигла самых высоких отметок с января 2016 года

Пятница, 20 сентября 2019, 19:05
 

20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,43 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,41 - 24,43 гривни;

Евро - 26,89 - 26,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 сентября на уровне 24,62 гривни за доллар.

20 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,43 - 24,47 гривни за доллар.

Экономическая правда

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