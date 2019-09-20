Гривня на межбанке достигла самых высоких отметок с января 2016 года
Пятница, 20 сентября 2019, 19:05
20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,43 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,41 - 24,43 гривни;
Евро - 26,89 - 26,91 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 сентября на уровне 24,62 гривни за доллар.
20 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,43 - 24,47 гривни за доллар.
Экономическая правда
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