Завод Коломойського достроково розрахувався з НБУ за кредитом Приватбанку

Нікопольський завод феросплавів достроково виконав зобов'язання перед Національним банком за мировою угодою, погасивши заборгованість Приватбанку за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна заводу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У травні 2018 року НБУ подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить НЗФ.

Це майно було передано в заставу в якості забезпечення зобов'язань Приватбанку за кредитом рефінансування.

28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і НЗФ.

Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступив НЗФ, завод зобов'язувався погасити заборгованість Приватбанку за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна.

Нагадуємо:

У 2018 року НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) і пов'язаних з ним 32 компаній - майнових поручителів на загальну суму близько 10 млрд грн.

Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав Приватбанку в період 2008-2015 років.

В цілому позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами.

Суди вже прийняли 21 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов'язаннями Приватбанку на загальну суму 1,2 млрд грн, 18 з яких вступили в законну силу, а виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.

Нікопольський завод феросплавів - найбільше в Україні підприємство з виробництва сіліко- і феромарганцю.

НЗФ контролює група EastOne Віктора Пінчука, а також група "Приват" Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Економічна правда