Абромавичус объяснил, почему возглавил "Укроборонпром" без конкурса
Экс-министр экономики Айварас Абромавичус возглавил "Укроборонпром" в связи с тем, что на концерне начали происходить вещи, которые "могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны".
Об этом он сказал, приступив к исполнению обязанностей 2 сентября, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - заявил новоизбранный генеральный директор.
"В частности, без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступ даже члены Наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности.
Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого концерна, так и государства, чего мы допустить не могли.
В конце концов совместно с президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить концерн и войти в его операционную работу", - пояснил он.
В то же время конкурс на должность гендиректора Укроборонпрома планируют объявить до конца года.
Напомним:
Генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" стал экс-министр экономического развития, председатель наблюдательного совета концерна Айварас Абромавичус.
Экономическая правда
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