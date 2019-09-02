Будем проверять всех производителей табачных изделий - глава Налоговой

Налоговая служба планирует проверить всех производителей табачных изделий в стране, а особое внимание уделить фабрикам во Львове и Желтых Водах.

Об этом рассказал глава Налоговой службы Украины Сергей Верланов, говорится в публикации Экономической правды.

По его словам, в январе-июле невыполнение сбора от акцизов составило 8,8 млрд грн. И львиная доля этого недобора приходится на акциз из табака.

"Что касается табака - будем проверять всех производителей табачных изделий. Львовскую табачную фабрику, а также фабрики в Желтых Водах на Днепропетровщине", - отметил глава Налоговой.

И подчеркнул, что "во Львове и Желтых Водах надо поработать".

Он также отметил, что лично проверит "все детали относительно этих плательщиков учитывая сообщения, которые звучат о поддельных акцизных сигаретных марках, производстве табачных изделий вообще без марок".

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Напомним:

2,5 млрд грн потерь бюджета страны и 250 млн евро теневых средств - это обобщенный ежегодный объем рынка нелегальной торговли сигаретами в Украине.

Ежедневно из Украины нелегально вывозят 1-2 фуры, полностью забитые сигаретами. Прибыль с одной такой фуры - полмиллиона евро.

Кроме того, из-за постоянного роста акцизных ставок и, как следствие, роста стоимости сигарет и в условиях невысокой покупательной способности, украинцы все чаще покупают дешевые контрафактные или контрабандные сигареты.

В этом году средний показатель внутреннего рынка нелегальной торговли сигаретами вырос до 3,7% - это на треть больше прошлогоднего показателя.

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Экономическая правда