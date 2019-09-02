Полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса - премьер
Экономическое подразделение в Национальной полиции ликвидируется, и теперь полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на первом заседании нового правительства.
"Сегодня получили от Министерства внутренних дел проект, согласно которому ликвидируется экономическое подразделение в Национальной полиции. То есть полиция больше не должна вмешиваться в деятельность бизнеса", - пояснил Гончарук.
По его словам, это было задекларировано в программе президента, и это "первый шаг, который делает новое правительство".
Премьер добавил, что в ближайшее время парламент должен поддержать проект закона о создании нового органа, который будет заниматься вопросами преступлений в экономической сфере. "И ждем симметричных действий от Службы безопасности Украины", - добавил Гончарук.
Напомним:
В конце июля-2019 президент подписал указ о противодействии рейдерству.
А 29 августа аналитическая система YouControl ввела полноценный бесплатный мониторинг компаний и ФЛП.
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Экономическая правда
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