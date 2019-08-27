Минрегион обяжет отели сортировать мусор

Минрегион разработал и утвердил изменения в государственных строительных нормах, которыми с 1 октября обяжет отели сортировать мусор.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

По его словам, нормы уже опубликованы и начнут действовать с 1 октября этого года.

"В новых изменениях в ГБН введены обязательные требования по устройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц.

Эта полезная инициатива будет способствовать уменьшению вредного воздействия на среду и будет учить культуре обращения с отходами. Мы должны отходить от советских практик сбора мусора и навсегда оставлять в прошлом такие вещи, как мусоропроводы", - заявил замминистра.

Согласно изменениям в ГБН, в жилых и общественных помещениях гостиниц следует предусматривать системы раздельной сортировки мусора, а также системы очистки от мусора и пылеуборки.

Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м. Ранее в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно устраивались мусоропроводы.

Экономическая правда