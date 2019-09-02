Новый министр анонсировал изменения в энергетике

Алексей Оржель

Министерство энергетики планирует пересмотреть "вредные" налоги и ввести экологические, а также установить "красные линии" по загрязнению окружающей среды и выбросов.

Об этом заявил новоназначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на пресс-брифинге.

"В рамках работы правительства отдельно рассматриваются налоги на выбросы, которые вредят окружающей среде. Мы будем пересматривать вредные налоги - например, налог на труд, который не стимулирует нас работать", - заявил министр.

"Как показывает теория, именно налоги экологические, на выбросы, являются наиболее эффективными. Поэтому эта политика будет активно реализовываться и обрабатываться. По экологическим позициям будут красные линии. За эти красные линии энергетика не сможет переступать, потому что мы живем и в энергетике, и в экологии", - сказал Оржель.

Новый Кабинет министров пересмотрит энергетическую стратегию.

"Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена. Потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется", - сказал министр.

По словам Оржеля, вопрос развития добычи собственного газа является приоритетным для правительства.

"Мы не используем потенциал. У нас добывается где-то 1,2% от запасов. Общий мировой тренд — где-то 4-5%. Это очень низкий уровень, учитывая то, что мы зависимы от импорта газа. В ближайшее время будут законодательные инициативы по увеличению добычи газа", - сказал Оржель.

Оржель надеется, что очень скоро Украина сможет решить вопрос импорта газа из Польши.

"Есть политическое решение. Теперь работают экспертные группы. Есть разные технические варианты решения. Учитывая те скорости, которые мы получили на выходных с американскими и польскими партнерами, мы очень быстро выйдем на решение проектное, чтобы реализовать эту возможность ", - сказал Оржель.

Подробнее об Оржеле и других новоназначенных министрах читайте в статье: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Напоминаем:

29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.

Экономическая правда