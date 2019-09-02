Стоимость жилья в новостройках Киева снижается

По итогам августа средняя стоимость жилья в новостройках Киева снизилась на 1,7% и составляет 23,1 тысячи гривень за квадратный метр.

Об этом сообщила главная эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак.

По сравнению с августом 2018 года, средняя цена на новое жилье увеличилась на 1,32%.

Существенным фактором, который вызвал снижение стоимости жилья, стало укрепление гривны по отношению к американскому доллару.

"Отдельно на цены повлияло желание застройщиков подогреть интерес покупателей к новому сезону летними дисконтами. Во многих ЖК действовали акционные предложения, которые завершились до 31 августа", - сказала эксперт.

Однако осенью, по мнению Берещак, существует высокая вероятность роста средней стоимости на квадратный метр в ЖК.

"Ожидается дальнейшее подорожание стройматериалов, в частности кирпича, бетона, арматуры, что скажется на квадратных метрах. По такому сценарию цены вырастут на 1-3%. Если же доллар существенно подскочит или будут какие-то другие внешние факторы, то увеличение стоимости м2 может достичь 2-5%", - отметила она.

По словам Берещак, по итогам августа минимальная стоимость квартиры составляет 16,3 тыс грн/м2, что на 1,88% больше, чем по итогам июля. По сравнению с августом 2018 года минимальная стоимость жилья увеличилась на 4,49%.

По мнению Берещак, осень принесет немало изменений, которые могут сказаться на первичном рынке жилья. Перезапуск правительства и парламента гарантирует существенные изменения для строительной отрасли.

Новоназначенный премьер-министр уже анонсировал смену руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Специалисты 3m2 проанализировали 267 жилых комплексов, среди которых 179 со сроком ввода в эксплуатацию в 2019-2021 годах.

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