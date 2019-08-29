Гончарук анонсировал увольнения главы Строительной инспекции

Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук анонсирует увольнение в ближайшие месяцы глав Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и других неэффективных руководителей ведомств.

Об этом он сказал перед утверждением его в должности, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги - кадровые. Я считаю, что на отдельных ветвях сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы.

Нужно начинать с оценки эффективности. Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем - на выход сразу", - подчеркнул Гончарук.

Напомним:

Коррупцию в Строительной инспекции оценили в 3 миллиарда гривен в год

По мнению экспертов, система архитектурно-строительного контроля и надзора искусственно тормозит развитие строительной отрасли.

Такая ситуация негативно отражается на привлечении инвестиций в рынок недвижимости, сдерживает рост валового внутреннего продукта, создает коррупционный фон в работе строительной отрасли.

Действующий глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кузьмин был принят на должность 27 марта 2019 года.

В июле стало известно, что Кузьмин не прошел испытательный срок на посту главы ГАСК.