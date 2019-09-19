ФРС США второй раз подряд снизила ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания 18 сентября принял решение снизить ставку по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте ФРС.

Второй за последние два месяца шаг по смягчению политики опустил стоимость долларовых займов до минимума с начала 2018 года.

В реальности ставки Федрезерва будут еще ниже: по операциям на денежном рынке они установлены в диапазоне 1,7-1,8% годовых.

Хотя рынок ждал очередного снижения с почти 100-процентной уверенностью, для руководства ФРС июльское заседание обернулось разногласиями и расколом: впервые с 2016 года сразу 3 из 17 голосующих членов FOMC не поддержали итоговое решение.

В релизе, объясняя свое решение, ФРС отмечает "риски для экономики со стороны международных событий", намекая на Brexit и торговые войны, но при этом повышает прогноз роста ВВП США с 2,1% до 2,2% (на 2019 год).

Инфляция остается "умеренной", настаивает ФРС, несмотря на то, что базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) - на максимуме с 2008 года и выше целевого уровня (2,1% вместо 2%).

Уровень безработицы в США, по ожиданиям ФРС, в 2019 году составит 3,7% против ранее ожидавшихся 3,6%. В следующие три года регулятор прогнозирует постепенный рост безработицы: 3,7% в 2020 году, 3,8% - в 2021-м, 3,9% - в 2022-м.

Следующее заседание комитета состоится 29-30 октября.

Рынок фьючерсов на ставку закладывает три снижения до конца 2020 года, но в руководстве ФРС сторонники смягчения пока в меньшинстве: 7 из 17 на текущий год и 8 из 17 - на следующий.

Глава центробанка Джером Пауэлл сказал, что "умеренных" действий регулятора должно быть достаточно для поддержания экономического роста США, передает Bloomberg.

"Мы предприняли этот шаг для того, чтобы помочь экономике США остаться сильной пред лицом ряда значимых обстоятельств и чтобы обеспечить страховку от сохраняющихся рисков. Ослабление глобального роста и торговая политика оказывают давление на экономику", - сказал Пауэлл.

Вскоре после объявления решения ФРС президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что монетарные власти опять допустили промах, не понизив ставку сильнее, и что у них нет "ни чутья, ни здравого смысла, ни видения".

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