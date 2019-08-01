Центробанк США снизил ставку впервые с времен финансового кризиса 2008 года

Федеральная резервная система США 31 июля впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

Кроме того, с 1 августа, на два месяца раньше запланированного срока, ФРС прекращает операции по сокращению баланса.

Отныне средства от погашения казначейских облигаций на балансе ФРС будут направляться на покупку новых аналогичных бумаг. Средства от погашения и купонные доходы по ипотечным бондам на сумму до 20 млрд долларов также будут направляться на покупку государственного долга.

В рамках операций по сокращению баланса ФРС почти два года изымала из системы долларовую ликвидность, сжав ее на 550 млрд долларов.

В своем релизе ФРС, констатируя "силу рынка труда", ускорение потребительских расходов и "умеренный" рост экономики, называет единственную причину разворота политики - "последствия событий на мировой арене для будущего экономики".

ФРС недвусмысленно намекает на угрозы, исходящие от торговых войн, из-за которых оборот мировой торговли сжался рекордно с 2009 года, экономика Евросоюза застряла в стагнации, экономика Китая замедлилась до минимума за 27 лет, а ряд стран, включая Южную Корею и Бразилию, скатились в рецессию.

Решение по ставке принято не единогласно - президент Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказались за то, чтобы сохранить ее на прежнем уровне.

Рынки ждут дальнейшего снижения ставки - еще на 1 процентный пункт до конца 2020 года.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, отреагировал ростом и обновил максимальные значения более чем за два года. Он прибавил 0,55% и находился на отметке 98,363 пункта, максимальной с мая 2017 года. Евро к доллару обновил двухлетний минимум, падая 0,8% - до 1,1067 доллара за евро.

Рынок акций США обвалился рекордно с мая: индекс Dow Jones потерял 1,23%, S&P500 - 1,08%, а высокотехнологичный Nasdaq - 1,19%.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС, назвав его недостаточным, и обвинил в этом главу регулятора Джерома Пауэлла.

"Пауэлл как всегда разочаровал нас, но он хотя бы покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться - и не было бы инфляции. В любом случае, мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить", - написал Трамп в Twitter.

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Напоминаем:

С июня 2006 года и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

Экономическая правда