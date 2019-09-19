Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 19 сентября на уровне 24,67 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,27 гривни (на 18 сентября - 27,31 гривни).

Напомним:

18 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,71 - 24,75 гривни за доллар.

18 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,65 - 24,67 гривни за доллар.

Экономическая правда