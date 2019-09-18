Кабмин определился с главой "Центрэнерго"

Кабмин согласовал Владимира Потапенко в должности временно исполняющего обязанности главы "Центрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

1 июля Владимир Потапенко стал исполняющим обязанности председателя правления "Центрэнерго". После смены менеджмента энергокомпания в рамках работы новой модели энергетического рынка, что подразумевает возможность прямых продаж электроэнергии, начала заключать договоры с предприятиями группы "Приват".

Напомним:

13 сентября в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии Игорь Коломойский признал свою связь с госкомпанией. Его компании, по словам олигарха, являются крупными потребителями электроэнергии Центрэнерго.

В интервью Цензор.Нет Коломойский назвал Владимира Потапенко понятным ему человеком.

Как сообщала ЭП со ссылкой на источники на рынке, с первых дней июля неофициальным куратором государственного энергетического сектора стал человек Коломойского - донецкий бизнесмен Виталий Беляков, который заменил Виталия Кропачева.

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Экономическая правда