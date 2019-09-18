Кабмин определился с главой "Центрэнерго"
Кабмин согласовал Владимира Потапенко в должности временно исполняющего обязанности главы "Центрэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
1 июля Владимир Потапенко стал исполняющим обязанности председателя правления "Центрэнерго". После смены менеджмента энергокомпания в рамках работы новой модели энергетического рынка, что подразумевает возможность прямых продаж электроэнергии, начала заключать договоры с предприятиями группы "Приват".
Напомним:
13 сентября в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии Игорь Коломойский признал свою связь с госкомпанией. Его компании, по словам олигарха, являются крупными потребителями электроэнергии Центрэнерго.
В интервью Цензор.Нет Коломойский назвал Владимира Потапенко понятным ему человеком.
Как сообщала ЭП со ссылкой на источники на рынке, с первых дней июля неофициальным куратором государственного энергетического сектора стал человек Коломойского - донецкий бизнесмен Виталий Беляков, который заменил Виталия Кропачева.
Читайте также: Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная отрасль поменяла "куратора"
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua