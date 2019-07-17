Новым "куратором" угольного сектора стал человек Коломойского - источники

С первых дней июля неофициальным куратором государственного энергетического сектора стал донецкий бизнесмен Виталий Беляков, который заменил Виталия Кропачева.

Об этом сообщается в статье ЭП со ссылкой на источники на рынке.

Подчеркивается, что неделю назад под контроль Белякова попало госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывается.

"На общегосударственном уровне это имя неизвестно, но зато его хорошо знают в Донецке. В конце 1990-х - начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером по ЗАО "Донбасспромсервис" и ООО "Угольтранс" Эдуарда Бондаренко - сегодняшнего бизнес-партнера депутата от БПП Максима Ефимова, с которым они владеют "Донбассэнерго".

Эту энергокомпанию тандем Ефимов-Бондаренко купил у окружающих Александра Януковича - старшего сына беглого президента Украины.

С семейством Януковичей знаком и сам Беляков: с 2010 года вплоть до бегства семьи экс-президента в Россию он возглавлял ассоциацию "Донбасский рассчетно-финансовый центр" (ДРФЦ). Именно через эту структуру Александр Янукович контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе", - говорится в статье.

"Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В "ДНР" он невъездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Коломойский", - говорит источник из Минэнергоугля.

Связаться с Беляковым ЭП не удалось. Его российский номер телефона, которым он пользовался в последние годы, оказался отключенным.

Коломойский свою причастность к "назначению" Белякова "смотрящим" категорично опроверг. "Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу", - заявил он ЭП.

Прямых доказательств связи Белякова с Коломойским действительно нет. Но факты свидетельствуют о том, что выгоду от "отставки" Кропачева получает преимущественно группа "Приват".

"Это хорошо видно на примере изменений условий работы последней государственной энергогенерирующей компании Украины ПАО "Центрэнерго", которую до последнего времени контролировала команда Кропачева.

Так, 1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания в рамках работы новой модели энергетического рынка, подразумевающей возможность прямых продаж электроэнергии, начала заключать договора с предприятиями группы "Приват", - пишет автор статьи.

В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.

Кроме того, "Центрэнерго" разорвало отношения с угольной компанией ООО "Краснолиманское", Кропачева, и готовится к налаживанию новых поставок топлива.

По словам источника ЭП, с июня Беляков начал принимать в своем киевском офисе на ул. Ирининской, 5/24 "генералов" государственных угольных объединений. Эти "собеседования" прошли не все.

"Часть "генералов" после разговора с Беляковым сохранила свои должности. Например, главы "Лисичанскугля", "Торецкугля", шахт им. Сургая и "Южнодонбасской №3". Остальных "генералов" поменяли", - объясняет собеседник из одного из госпредприятий.

Подчеркивается, что изменение угольного "смотрящего" впервые в истории Украины прошла без участия центральной власти.

"Ни с Зеленским, ни с Офисом президента эти решения никто не согласовывал. Люди просто все решили без них", - уверяет собеседник ЭП из Минэнергоугля.

Подробнее читайте в статье: Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная отрасль поменяла "куратора"

Дмитрий Рясной, Алексей Павлыш, ЭП