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Кабмин передал "Магистральные газопроводы" министерству финансов

Среда, 18 сентября 2019, 13:50

Кабинет министров принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы Украины" Министерству финансов. 

Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель на пресс-брифинге по итогам заседания правительства.

Компанию передали из подчинения Министерства энергетики и окружающей среды.

"Мы передали эту компанию Минфину, это было требование наших европейских партнеров", - сказал он.

Кроме того, Кабинет министров утвердил анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили четкую ответственность каждой из сторон", - сказал он.

По его словам, в Украине существуют все элементы, чтобы подписать два договора - договор интерконнектора и договор транспортировки газа (согласно европейским требованиям) с российской стороной.

Оржель отметил, что принятое решение удовлетворяет европейским требованиям и поддержано НАК "Нафтогаз Украины", руководство которой конфликтовало с Кабмином Владимира Гройсмана в части выбора модели анбандлинга.

Экономическая правда

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ГТС газопровод Нафтогаз Минэнерго

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