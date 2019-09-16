НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украина-МВФ до конца года

В Национальном банке прогнозируют подписание новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда до конца года.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", - сказала Рожкова.

Отвечая на вопрос о параметрах программы, она добавила, что программа может быть трехлетней.

"В отношении объемов программы, то важно понимать, сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом государственного бюджета", - отметила Рожкова.

Напомним:

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе в размере около 5 млрд долларов.

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Миссия МВФ прибыла в Украину, и что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики.

В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам НБУ, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от 5 млрд долл до 10 млрд долл может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около 2 млрд долл.