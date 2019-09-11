Гончарук: Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину, целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совета директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я еще раз повторяю: говорить о результатах переговоров еще рано. На следующей неделе мы выйдем из специальной коммуникацией. Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры", - сказал премьер.

По его словам, во время переговоров Украина пытается заключить с МВФ новое соглашение. Целью переговоров, которые продлятся до 24 сентября, является заключение staff agreement - предварительного соглашения с ключевыми параметрами будущей программы с фондом.

Напомним:

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что визит миссии Международного валютного фонда ожидается с 10 до 24 сентября текущего года.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики.

В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам НБУ, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от 5 млрд долл до 10 млрд долл может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около 2 млрд долл.

Экономическая правда