Новости выходных: новая программа МВФ, рекордное укрепление гривни и приватизация "Центрэнерго"

О чем все говорили на выходных?

Об изменении макропрогноза. Проект государственного бюджета на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством (с ростом ВВП 3,3%).

О рекордном укреплении гривни. НБУ укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 24,71 гривни за доллар. Последний раз такие котировки гривни к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Об инвестициях. Премьер Алексей Гончарук призывает крупный украинский бизнес инвестировать в проекты в Украине и убеждает иностранных инвесторов, что в Украине они могут много заработать.

О новой программе МВФ. Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе в размере около 5 млрд долларов.

О суде по "Укртелекому". Верховный суд Украины постановил направить на новое рассмотрение дело против ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долларов пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению инвестпрограммы.

О приватизации "Центрэнерго". Фонд государственного имущества должен отменить свое решение о недопуске ООО "Укрдонинвест" на приватизационный аукцион по продаже 78% акций ПАО "Центрэнерго".